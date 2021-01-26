رحلة للخطوط الجوية السورية دمشق (القامشلي) دمشق يوم السبت المقبل

دمشق-سانا

أعلنت وزارة النقل عن تسيير رحلة جوية على متن الخطوط الجوية السورية دمشق “القامشلي” دمشق يوم السبت المقبل.

وفي تصريح لـ سانا بين المدير التجاري في مؤسسة الخطوط الجوية السورية المهندس لؤي الحسن أن الوزارة حددت يوم السبت الـ 30 من كانون الثاني الساعة الحادية عشرة صباحاً موعداً للإقلاع من دمشق والوصول عند الساعة الثانية عشرة وخمس عشرة دقيقة بعد الظهر وموعد الإقلاع من القامشلي الساعة الواحدة وخمس دقائق والوصول إلى دمشق عند الثانية وخمس وأربعين دقيقة مساء لافتاً إلى أن سعر تذكرة الطائرة 90 ألف ليرة.

ودعا الحسن الراغبين بالاستفسار إلى مراجعة مكاتب السورية للطيران للحجز.