مناعة المتعافين من كورونا قد تحميهم من الطفرة البريطانية

موسكو-سانا

أعلنت الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلكين أن المناعة التي اكتسبها كل من تعافى من فيروس كورونا ستحميه من طفرة كورونا البريطانية.

ونقل موقع “روسيا اليوم” عن رئيسة الهيئة آنا بوبوفا قولها اليوم إن “موظفي مركز فيكتور الروسي للبيولوجيا المجهرية لا يزالون يدرسون سلالات جديدة لفيروس كورونا” مضيفة “إن نتائج الدراسات الأولى أظهرت أن المناعة التي تشكلت لدى الإنسان بعد تعافيه من السلالة العادية لفيروس كورونا تبقى لديه وتقاوم الطفرة البريطانية التي طرأت عليها بعض التحورات”.

وكان مركز “فيكتور” الروسي نشر الشهر الماضي صورة فوتوغرافية للطفرة البريطانية للفيروس التي تتميز بسرعة انتشارها ما جعل عدداً من الدول تفرض إجراءات إغلاق أكثر صرامة لاحتوائها.