تجدد الاحتجاجات في لبنان على خلفية تردي الأوضاع المعيشية

بيروت-سانا

تجددت الاحتجاجات في بيروت وطرابلس وصيدا وبعض مناطق البقاع اللبناني اليوم على خلفية الأوضاع المعيشية والاقتصادية خلال فترة الاقفال العام بسبب فيروس كورونا.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام “بأن المحتجين عمدوا إلى قطع السير على طريق كورنيش المزرعة في بيروت بالاتجاهين بمستوعبات النفايات اعتراضا على تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية خلال فترة الإقفال العام بسبب كورونا ما دفع عناصر قوى الأمن الداخلي للتدخل وإزالة المستوعبات والعوائق من وسط الطريق ليعاد بعد ذلك فتحه بالاتجاهين أمام السيارات”.

كما تجددت الاحتجاجات في طرابلس شمال لبنان وعمد المحتجون إلى قطع السير على أوتوستراد البداوي بالاتجاهين بالسيارات والعوائق الحديدية بينما تعمل القوى الأمنية والجيش اللبناني على معالجة الوضع وفتح الطرقات.

وعمد محتجون إلى قطع طريق تعلبايا البقاعية بالاتجاهين لبعض الوقت قبل أن تعيد القوى الأمنية فتحها.

وكانت الاحتجاجات التي استمرت طوال الليلة الماضية أسفرت عن سقوط جرحى من عناصر الأمن اثر محاولة المحتجين تطويق سرايا طرابلس ورشق القوى الأمنية بالحجارة.

وتشهد العديد من المناطق اللبنانية منذ الـ 17 من تشرين الأول 2019 مظاهرات واعتصامات احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية مطالبين بمكافحة الفساد في البلاد.