منخفض جوي نهاية الأسبوع محمل بالأمطار الغزيرة والثلوج على المرتفعات التي تزيد على 1300 متر

دمشق-سانا

تتعرض سورية لمنخفض جوي سريع الفعالية يبدأ صباح الخميس القادم على المناطق الشمالية الغربية والساحلية ويشمل باقي المناطق محملا بالأمطار الغزيرة والرعدية أحياناً والثلجية على المرتفعات الجبلية العالية وتضعف فعاليته مساء الجمعة وفق الراصد الجوي كناز كيوان.

وتوقع كيوان في تصريح لـ سانا أن تنشط سرعة الرياح الجنوبية الغربية خلال ساعات بعد ظهر ومساء غد الأربعاء ومع صباح الخميس يبدأ تأثير منخفض جوي على المناطق الشمالية الغربية والساحلية بهطلات مطرية تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بالعواصف الرعدية محذرا من تشكل السيول في تلك المناطق كما يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل.

وبين كيوان أن تأثير المنخفض الجوي المصحوب بكتلة باردة نسبياً والماطر سيمتد إلى أغلب المناطق الداخلية خلال ساعات بعد ظهر ومساء الخميس ويكون الهطل ثلجياً على المرتفعات الجبلية العالية خلال ساعات الليل.

وأشار كيوان إلى أن الجو سيكون يوم الجمعة متقلبا بين الغائم والغائم جزئياً ماطراً على فترات والهطل ثلجيا على المناطق التي تزيد ارتفاعها على 1300 متر بشكل متقطع ومع ساعات الظهر والمساء تضعف الفعالية الجوية ويكون الجو بادراً بشكل عام.

ويوما السبت والأحد يبقى الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع احتمال لهطلات مطرية وخاصة على المناطق الساحلية والوسطى وتبقى درجات الحرارة حول معدلاتها مع استقرار الأجواء مع بداية الأسبوع القادم حتى نهايته مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.