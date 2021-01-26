ضبوط تموينية بحق فعاليات تجارية وصناعية مخالفة في طرطوس

طرطوس-سانا

نظم عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس عددا من الضبوط التموينية بحق فعاليات تجارية وصناعية مخالفة خلال اليومين الماضيين في مختلف أنحاء المحافظة.

وبين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس يوسف حسن في تصريح لمراسلة سانا أن الضبوط طالت مخابز المحطة وفارش كعبية وبلوزة والفرن الآلي في بانياس وبمنة وكرفس والجراص في الدريكيش والرسلاني في مدينة طرطوس لارتكابهم مخالفات شملت عدم وضع لوحة إعلان عن السعر وسوء صناعة الخبز والمتاجرة بمادة الدقيق التمويني وبيع ربطة الخبز بسعر زائد مشيرا إلى أنه تم تنظيم ضبطين عدليين لاستخدام الخبز التمويني من المطاعم الشعبية و4 ضبوط عدلية بموضوع التصرف والمتاجرة بمادة الخبز التمويني في صافيتا.

ولفت حسن إلى أن الضبوط شملت أيضا ثلاث محطات محروقات في منطقة طرطوس وصافيتا لارتكابها مخالفة نقص كيل بمادة المازوت والبنزين وتم تشميع المضخات المخالفة بالشمع الأحمر وأحيلت الضبوط الى القضاء المختص أصولاً كما تم ضبط صهريج توزيع مادة مازوت في الدريكيش بمخالفة نقص كيل بمقدار 5ر2 ليتر بالتنكة وإيقاف الصهريج عن العمل وسحب بطاقة المعايرة وأحيل الضبط إلى القضاء المختص أصولاً ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق صاحبه إضافة إلى ضبوط أخرى بمخالفة الاتجار بمادة البنزين في بانياس ومستودع في صافيتا لارتكابه مخالفة الاتجار بمادة الإسمنت الأسود المدعوم من الدولة بكمية 208 أكياس أي نحو 10 أطنان.

وأوضخ حسن أن عناصر المديرية أغلقت معصرتين للزيتون في صافيتا بسبب ارتفاع نسبة الزيت بالعرجوم عن 5 بالمئة وتم ختمهما بالشمع الأحمر إضافة إلى إغلاق محل في صافيتا لحيازته مواد منتهية الصلاحية والاتجار بها وتم ختم المحل بالشمع الأحمر وأحيلت الضبوط إلى القضاء المختص أصولاً مشيرا إلى وجود ضبوط أخرى متنوعة بينها عدم مسك سجل مبيعات وعدم إعطاء فواتير شراء وعدم الإعلان عن الأسعار في بانياس ومدينة طرطوس.