هزة أرضية على الحدود السورية العراقية شعر بها سكان الحسكة ودير الزور

دمشق-سانا

وقعت هزة أرضية بقوة 2ر5 درجات على مقياس ريختر بمنطقة الحدود السورية العراقية داخل الأراضي السورية.

وأوضح مصدر في المركز الوطني للزلازل في تصريح لـ سانا أن هزة أرضية وقعت عند الساعة الواحدة و17 دقيقة بعد الظهر بمنطقة جبال سنجار على بعد 530 كم عن دمشق شعر بها سكان الحسكة ودير الزور.

وسبقت الهزة حسب المصدر هزة أخرى بقوة 4ر4 درجات على مقياس ريختر عند الساعة الثانية عشرة ظهراً ودقيقتين حيث وقعت بنفس المنطقة أيضا في مكان يبعد 540 كم عن دمشق.

وكان مراسلو سانا أفادوا بوجود هزة أرضية شعر بها سكان الحسكة ودير الزور.