التجارة الداخلية بريف دمشق تضبط عدداً من المخالفات

ريف دمشق-سانا

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق 600 كيلوغرام من التين اليابس منتهية الصلاحية في معمل لصناعة الدبس ومحطة محروقات بمخالفة الاتجار بمادة المازوت والبيع بسعر زائد وبائعا للغاز بمخالفة الاتجار بالغاز المنزلي.

وأوضحت المديرية في بيان تلقت سانا نسخة منه أن عناصرها وأثناء قيامهم بمهامهم ضبطوا معملا لصناعة الدبس في عربين يحتوي 12 كيسا من التين اليابس وزن الواحد منها 50 كيلوغراما منتهية الصلاحية حيث يقوم بنقعها بالماء وطحنها وتعبئتها من جديد بعد خلطها مع مطحون الزبيب وإعطائها تواريخ جديدة مشيرة إلى أنه تم حجز الكمية المخالفة لإتلافها أصولاً.

وضبط العناصر وفق المديرية بائع غاز جوالا يقوم بالاتجار بالغاز المنزلي المدعوم ومحطة محروقات في صيدنايا تقوم بتجميع البطاقات الإلكترونية للسيارات والبولمانات العاملة على المازوت وتقوم بالمتاجرة بالمادة في السوق السوداء والبيع بسعر زائد مشيرة إلى أنه تم تنظيم ضبطين بالمحطة هما ضبط المتاجرة بالمادة المدعومة وضبط البيع بسعر زائد.

واشارت المديرية الى انه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.