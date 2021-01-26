ربيعي: إيران ستوقف العمل بالبروتوكول الإضافي من الاتفاق النووي في شباط إذا لم تلتزم بقية الأطراف بتعهداتها

طهران-سانا

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن طهران ستوقف العمل بالبروتوكول الإضافي من الاتفاق النووي في الـ 21 من شباط المقبل إذا لم تلتزم بقية الأطراف بتعهداتها وتلغي العقوبات المفروضة على الشعب الإيراني.

وأكد ربيعي في مؤتمر صحفي اليوم أن إيران لم تجر أي محادثات مع الإدارة الأمريكية الجديدة حتى الآن وهي تنتظر الموقف الرسمي لأمريكا من الاتفاق النووي موضحاً أنه “يتعين على إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن استثمار الفرصة المتاحة لبناء الثقة والعودة إلى التزامات واشنطن في الاتفاق.. وأمريكا لن تحظى بهذه الفرصة إلى الأبد فهذه النافذة مفتوحة الآن فقط أمام الولايات المتحدة والدول الأوروبية”.

وأشار ربيعي إلى أن رحيل الرئيس السابق دونالد ترامب أخرج العالم من حالة التوتر وخلق ظروفا عالمية جديدة.