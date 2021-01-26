باتروشيف: الغرب يستخدم نافالني لزعزعة الاستقرار في روسيا

موسكو-سانا

أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف أن الغرب يستخدم أليكسي نافالني لزعزعة استقرار الوضع في روسيا.

وقال باتروشيف في مقابلة مع صحيفة أرغومنتي إي فاكتي الأسبوعية نشرتها اليوم إن “الغرب بحاجة إلى هذا المعارض لزعزعة استقرار الوضع في روسيا وبهدف إحداث اضطرابات اجتماعية وإضرابات وميادين جديدة” مضيفا “إلى ماذا يمكن أن يؤدي ذلك… يمكن أن نراه في مثال أوكرانيا التي فقدت عمليا استقلاليتها”.

وتعليقاً على تصريحات سياسيين أوكرانيين دعوا خلالها إلى ضرورة قطع العلاقات مع روسيا حتى تفرج موسكو عن نافالني قال باتروشيف إن “الأشخاص الذين يحكمون أوكرانيا حاليا أدلوا بهذه التصريحات على حساب مصالح شعبهم ووفقاً للمسار الذي تم رسمه من الخارج… وهذا ليس مفاجئاً”.

وأوضح باتروشيف أن نافالني انتهك مرات عدة قوانين روسيا بشكل صارخ وشارك في عمليات احتيال على نطاق واسع ويجب أن يتحمل المسؤولية بموجب القانون.

وأوقفت قوات الأمن الروسية نافالني الأسبوع الماضي لدى وصوله إلى مطار شيريميتفو قادما من ألمانيا تنفيذا لأمر قضائي سابق صدر بحقه بتهمة الاحتيال.