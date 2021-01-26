النواب الأمريكي يسلم مجلس الشيوخ لائحة الاتهام ضد ترامب تمهيدا لمحاكمته

واشنطن-سانا

سلم مجلس النواب الأمريكي إلى مجلس الشيوخ لائحة اتهام الرئيس السابق دونالد ترامب في خطوة تشكل رسميا بدء محاكمته التاريخية ضمن آلية إقالة لاتهامه بـ”التحريض على التمرد” على خلفية أعمال العنف التي شهدها مقر الكونغرس حين اقتحمه أنصاره بتحريض منه في السادس من كانون الثاني الجاري.

ونقلت رويترز عن مدير المساءلة في مجلس النواب النائب جيمي راسكين قوله لدى وصول النواب إلى مجلس الشيوخ إن “دونالد جون ترامب تورط في جرائم وجنح كبيرة من خلال التحريض على العنف ضد حكومة الولايات المتحدة”.

وأضاف إن ترامب حرض “على العنف وعرض أمن الولايات المتحدة ومؤسساتها للخطر الشديد” مشيرا خصوصاً إلى ما أدلى به الرئيس السابق من “تصريحات خاطئة” أنكر فيها فوز خصمه جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي جرت في تشرين الثاني الماضي.

وتقدم تسعة من أعضاء مجلس النواب سيمثلون الادعاء في محاكمة ترامب يرافقهم كاتب المجلس والقائم بأعمال رئيس الحرس بلائحة الاتهام إلى مجلس الشيوخ.

وترامب متهم بتحريض أنصاره على مهاجمة مقر الكونغرس في وقت كان فيه أعضاؤه يصدقون على فوز بايدن بالرئاسة حيث قال قبيل الهجوم الذي خلف خمسة قتلى ” لن تستعيدوا بلادكم مطلقاً إذا كنتم ضعفاء.. يجب أن تظهروا القوة وأن تكونوا أقوياء”.

وانضم عشرة من الجمهوريين في مجلس النواب إلى الديمقراطيين في التصويت لصالح مساءلة ترامب لكن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ سيتعين عليهم الحصول على دعم 17 جمهوريا لإدانته في المجلس المقسم بالتساوي بين الحزبين.

ومن المتوقع أن يبدأ مجلس الشيوخ محاكمة ترامب في التاسع من شباط المقبل في بند مساءلته كما من المقرر أن يعمل أعضاء مجلس الشيوخ المئة كمحلفين في المحاكمة التي قد تفضي إلى عدم أهلية ترامب للترشح للرئاسة مجدداً.

يذكر أن جون روبرتس رئيس المحكمة العليا ترأس مساءلة ترامب الأولى في مجلس الشيوخ عندما برأه الجمهوريون الذين كانوا يسيطرون على المجلس في ذلك الوقت في شباط الماضي من اتهامات بإساءة استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس بعد طلبه من أوكرانيا التحقيق مع بايدن ونجله.

وترامب أول رئيس أمريكى يواجه للمرة الثانية خلال فترة حكمه محاكمة برلمانية.