الذهب يصعد بفضل آمال التحفيز الأمريكي

لندن-سانا

ارتفع الذهب اليوم إذ تعززت جاذبية المعدن الأصفر في مواجهة التضخم بفضل توقعات بتمرير حزمة تحفيز أمريكية كبيرة على الرغم من أن الدولار القوي كبح المكاسب.

وذكرت رويترز أن الذهب صعد في المعاملات الفورية 1ر0 بالمئة إلى 33ر1856 دولارا للأوقية الأونصة وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1ر0 بالمئة إلى 80ر1856 دولارا.

وتلقى الذهب المزيد من الدعم إذ حومت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي لامسته في الجلسة السابقة لكن الدولار صعد 1ر0 بالمئة ما يزيد تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى استقرت الفضة عند 30ر25 دولارا للأوقية وخسر البلاتين 3ر1 بالمئة إلى 10ر1084 دولارا وتراجع البلاديوم 1ر0 بالمئة إلى 02ر2333 دولارا.