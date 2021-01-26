كاتب تشيكي: الاتحاد الأوروبي يتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية عن سياسات نظام أردوغان الاستفزازية بسبب صمته تجاه ممارساته

براغ -سانا

أكد الكاتب التشيكي لوكاش لهوتان أن الاتحاد الاوروبي يتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية عن سياسات نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاستفزازية بسبب أسلوب المهادنة الذي يعمل به تجاهه مبينا أن تركيا تحولت في ظل حكم أردوغان إلى دولة تقاد من قبل نظام متطرف.

وأشار لهوتان في مقال نشره في الموقع الالكتروني لمجلة ريفليكس إلى أن النظام التركي يقوم بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى في إطار التغطية على مشاكله الداخلية حيث يحتل الان جزءا من الاراضي السورية ويقوم بتنفيذ هجمات متكررة على العراق ويعتمد الترهيب والابتزاز لأوروبا وسط صمت من قبل حلف الناتو والاتحاد الأوروبي.

وبين لهوتان أن النظام التركي يفقد شعبيته بشكل كبير ولا سيما لدى الشباب والمتعلمين بسبب تصاعد ممارساته الديكتاتورية الفاشية وتدهور الأوضاع الاقتصادية واستمرار القمع بحق كل من يعارضه او ينتقده.