القوات العراقية تنفذ عملية أمنية لملاحقة خلايا تنظيم داعش الإرهابية في صلاح الدين

بغداد-سانا

أعلنت القوات العراقية اليوم إطلاق عملية أمنية لملاحقة خلايا تنظيم داعش الإرهابية بمحافظة صلاح الدين وسط البلاد.

ونقل موقع السومرية نيوز عن هيئة الحشد الشعبي قولها في بيان إنه “وبعد أيام من الهجوم الإرهابي الغادر على منطقة العيث شرق محافظة صلاح الدين بدأ اللواء التاسع في الحشد عملية أمنية في المنطقة والقرى المجاورة لها لملاحقة الخلايا الإرهابية”.

وأوضح البيان أن “العملية الأمنية أسفرت حتى الآن عن العثور على عدد من المقرات التابعة لفلول داعش الإرهابية ورفع عدد من العبوات الناسفة كانت مزروعة على الطرق كما عثر أيضا على نفق كان بمثابة ملجأ للإرهابيين”.

من جهتها أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية أنه من خلال عملية نوعية ألقي القبض على إرهابي من داعش في قضاء مخمور بمحافظة نينوى.

وتواصل القوات العراقية عملياتها لملاحقة ما تبقى من فلول إرهابيي داعش في المناطق العراقية.