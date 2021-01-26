ديون نادي برشلونة تتخطى المليار ومئة مليون يورو

مدريد-سانا

يعاني نادي برشلونة الإسباني من أزمة ديون متراكمة تخطت قيمتها المليار يورو بنهاية العام الماضي ما تسبب بتعطيل مسيرة النادي الكتالوني على مستوى النتائج جراء عدم قدرته على التعاقد مع صفقات جديدة.

ووفق ما كشفه تقرير لإذاعة “كادينا كوب” الإسبانية فقد بلغت ديون برشلونة في عام 2020 مليارا و173 مليون يورو بزيادة قدرها 3ر15 بالمئة عن العام 2019 منها 730 مليون يورو قروض قصيرة المدة وواجبة السداد قريباً.

وأشار التقرير إلى أن برشلونة مدين للأندية الأخرى في سوق انتقالات اللاعبين بـ 196 مليون يورو منها 40 مليون يورو لليفربول مقابل شراء فيليب كوتينيو و48 مليون يورو لفريق أياكس الهولندي مقابل شراء فرينكي دي يونغ إضافة إلى 5 ملايين يورو لأتلتيكو مدريد مقابل حقوق تفضيلية لشراء لاعبين كما أنه مطالب بدفع 266 مليون يورو قبل 30 حزيران 2021 ما دفع النادي لمحاولة الحصول على قرض بقيمة 100 مليون يورو لسد عجز الخزينة والذي يبلغ 602 مليون يورو.

وتخطط إدارة برشلونة لكسب 56 مليون يورو عبر خطة إرجاع الجماهير بنسبة 25 بالمئة في شباط المقبل و50 بالمئة في أيار.

ويحتل فريق برشلونة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز خلال الموسم الحالي برصيد 37 نقطة خلف ريال مدريد صاحب الوصافة بثلاث نقاط وأتلتيكو مدريد المتصدر بـ 10 نقاط بعد 19 جولة من عمر الليغا.