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طيران العدوان السعودي يشن غارات جديدة على محافظات يمنية

2021-01-25

صنعاء-سانا

واصل طيران النظام السعودي عدوانه على اليمن مستهدفاً بسلسلة من الغارات عدداً من المحافظات ومخلفاً أضراراً جسيمة بممتلكات المدنيين والبنى التحية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر أمني يمني قوله إن “طيران العدوان السعودي شن 18 غارة على مديرية صرواح في محافظة مآرب”.

وفي محافظة البيضاء شن طيران العدوان غارة على مديرية ناطع وأخرى على منطقة فضحة بذات المديرية كما شن غارة على مديرية شدا الحدودية في محافظة صعدة.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على الشعب اليمنى منذ آذار عام 2015 مخلفاً عشرات آلاف الضحايا ودماراً هائلاً في البنى التحتية بالبلاد.

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