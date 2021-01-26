الصحة العالمية: عدوى فيروس كورونا قد تتحول إلى مرض جهازي

جنيف-سانا

حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم من أن عدوى فيروس كورونا المستجد يمكن أن تتحول إلى “مرض جهازي”.

ونقلت وكالة تاس عن مدير برامج الطوارئ في المنظمة مايك رايان قوله خلال مؤتمر صحفي “هناك دائما خطر تحول أي مرض إلى متوطن وجهازي وشهدنا هذه الأمثلة في الماضي إذ إن البشرية عبر التاريخ تمكنت من الانتصار على الجدري فقط ولم تنجح حتى الآن على سبيل المثال في التغلب على شلل الأطفال أو الحصبة”.

وأوضح رايان أن فيروس كورونا لديه عدة مواصفات تدل على أن القضاء عليه سيكون أمراً صعباً لافتاً إلى أن الفرصة متوافرة هذا العام لخفض مستوى الوفيات بشكل ملموس والعودة إلى الحياة الطبيعية غير أن الفيروس سيواصل الانتقال لوقت طويل في حال فشلنا في ضمان توفير اللقاحات في كل الأماكن.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أمس تسجيل أكثر من 577 ألف إصابة بفيروس كورونا حول العالم بينما بلغ إجمالي الوفيات 2112689 وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تعرضاً للإصابات بفيروس كورونا بتسجيلها 24604325 إصابة تليها الهند بـ 10654533 إصابة ثم البرازيل ثالثاً مع تسجيل 8753920 إصابة.