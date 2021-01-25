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عــاجــل وزارة الصحة: تسجيل ٦٩ إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى ١٣٦٩٧

وزارة الصحة: شفاء ٦٥ حالة من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى ٧١٢١

2021-01-25

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وزارة الصحة: وفاة ٥ حالات من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى ٨٩٠

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