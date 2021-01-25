وزارة الصحة: وفاة ٥ حالات من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى ٨٩٠

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
لافروف وظريف يبحثان في موسكو غداً تسوية الأزمة في سورية
2021-01-25
العلاقات السورية الهندية… صداقة عززتها مواقف البلدين في مواجهة الإرهاب
2021-01-25
بدء الجولة الخامسة من اجتماعات لجنة مناقشة الدستور في جنيف
2021-01-25
وسائل إعلام أوروبية: نهب الاحتلال الأمريكي لثروات سورية يمثل جريمة حرب
2021-01-25
صحفية أمريكية تطالب بايدن برفع الإجراءات القسرية الأمريكية عن سورية وإنهاء احتلال أراضيها
2021-01-24
طلبتنا في سلوفاكيا يدينون العدوان الإسرائيلي على محافظة حماة
2021-01-24
شلاباتا: العدوان الإسرائيلي على محافظة حماة خرق للقانون الدولي والإنساني
2021-01-24
محليات
صحة اللاذقية تتابع إجراءاتها مع وجود إصابات بالتهاب الكبد في ريف جبلة
2021-01-25
الحرارة أعلى من معدلاتها نهاراً وأجواء شديدة البرودة ليلاً
2021-01-25
تنظيم 10 ضبوط تموينية بدير الزور وإغلاق محل لبيع وتصنيع الحلويات باللاذقية
2021-01-25
مشافي ريف دمشق وكورونا.. الزبداني مستمر للعزل وقطنا يعود لعمله الاعتيادي و24 سريراً بالقطيفة للعزل
2021-01-25
عبر مشاركة 180 متطوعاً…. مبادرة (لنعبر معاً) المجتمعية بالسويداء تقدم دعماً لمرضى الكورونا
2021-01-25
غرس 200 شجرة مثمرة في مدرسة المقيليبة بالكسوة
2021-01-25
إنجاز 80 بالمئة من مشروع تأهيل الكراج الشرقي بحلب
2021-01-25
رياضة
ريال مدريد يعير لاعبه النرويجي أوديغارد إلى أرسنال
2021-01-25
تراجع الحالة الصحية لزيدان بعد الإصابة بكورونا
2021-01-25
إشبيلية يضم الأرجنتيني غوميز إلى صفوفه
2021-01-25
تشيلسي يعلن إقالة المدرب لامبارد
2021-01-25
بايرن ميونخ يفوز على شالكه برباعية نظيفة في الدوري الألماني
2021-01-25
منتخب مصر إلى ربع نهائي كأس العالم لكرة اليد
2021-01-24
مانشستر يونايتد يتأهل لدور 16 من كأس الاتحاد الانكليزي
2021-01-24
اقتصاد
المهندس عرنوس يبحث مع مجلس إدارة غرفة التجارة السورية الإيرانية توسيع الاستثمارات المشتركة
2021-01-25
كورونا تسبب بخسارة 255 مليون وظيفة في العالم العام الماضي
2021-01-25
التجارة الداخلية تصدر قراراً يلزم أصحاب الفعاليات التجارية بتجميع البضائع منتهية الصلاحية وإتلافها خلال 15 يوماً
2021-01-25
تنظيم 26 ضبطاً تموينياً في درعا الأسبوع الماضي
2021-01-25
خبراء اقتصاد: طرح فئة 5000 ليرة ليس له أي أثر اقتصادي أو معيشي سلبي
2021-01-25
هبوط أسعار النفط
2021-01-25
نائب رئيس وزراء القرم: التعاون التجاري مع سورية آخذ في التطور
2021-01-25
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المهندس عرنوس يبحث مع مجلس إدارة غرفة التجارة السورية الإيرانية توسيع الاستثمارات المشتركة
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وزارة الصحة: تسجيل ٦٩ إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى ١٣٦٩٧
وزارة الصحة: وفاة ٥ حالات من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى ٨٩٠
2021-01-25
2021-01-25
hasan
سابق
وزارة الصحة: شفاء ٦٥ حالة من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى ٧١٢١
انظر ايضاً
وزارة الصحة: شفاء ٦٥ حالة من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى ٧١٢١