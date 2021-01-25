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انتخاب الدكتور محمد الحوراني رئيساً لاتحاد الكتاب العرب

2021-01-25

دمشق-سانا

انتخب مجلس اتحاد الكتاب العرب الجديد الباحث الدكتور محمد الحوراني رئيساً للاتحاد والشاعر توفيق أحمد نائباً له.

كما انتخب أعضاء المجلس أعضاء المكتب التنفيذي الجديد وهم الدكتور جهاد بكفلوني والدكتور فاروق سليم والباحث الأرقم الزعبي والشاعر منير الخلف والأدبية فلك حصرية والأديب رياض طبرة والدكتور جابر سلمان.

وأشار رئيس الاتحاد المنتخب الدكتور الحوراني في تصريح لـ سانا إلى أن المرحلة القادمة سيكون عنوانها تعاون بين جميع الزملاء في المكتب التنفيذي وفي اتحاد الكتاب بهدف تعزيز دور المثقفين في مواجهة المخططات التآمرية على الثقافة والهوية العربية السورية معتبرا أن الثقة التي نالها المكتب التنفيذي ستؤدي إلى تعاون مثمر.

محمد خالد الخضر

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