قوى العدوان السعودي تجدد خرقها اتفاق وقف النار في الحديدة

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي عشرات الخروقات الجديدة لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” أن من بين الخروقات الجديدة استحداث تحصينات قتالية في الدريهمي وثماني غارات لطيران تجسسي على الدريهمي والتحيتا مشيراً إلى أن الخروقات شملت تحليق خمس طائرات حربية في أجواء المدينة وكيلو16 و18 طائرة تجسسية في أجواء حيس والفازة والدريهمي والجاح والجبلية وكيلو 16.

ولفت المصدر إلى أن قوى العدوان ارتكبت 29 خرقاً بقصف مدفعي و94 خرقاً بأعيرة نارية مختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول 2018 لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.