زاخاروفا: خبراء روس وأمريكيون بدؤوا العمل الفعلي بتمديد نيو ستارت

موسكو-سانا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن خبراء روس وأمريكيين بدؤوا العمل الفعلي فيما يتعلق بتمديد محتمل لمعاهدة نيو ستارت للحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية.

وقالت زاخاروفا في مقابلة مع قناة روسيا 24 التلفزيونية “أستطيع القول إن الخبراء يعملون على الأمر.. العمل الفعلي بدأ”.

وذكر مجلس الأمن القومي الروسي أن أمينه نيكولاي باتروشيف ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بحثا خلال اتصال هاتفي تمديد معاهدة نيو ستارت للحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية.

وكانت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض ذكرت في وقت سابق أن الإدارة الأمريكية تؤيد فكرة تمديد معاهدة نيو ستارت لمدة خمس سنوات وردا على التصريحات الأمريكية قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف يوم الجمعة الماضي أن “النتيجة تعتمد على تفاصيل تلك المبادرة”.

وتبقى معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية ستارت 3 التي وقعها الرئيسان الروسي والأمريكي السابقان ديميتري مدفيديف وباراك أوباما في الـ 8 من نيسان عام 2010 في براغ المعاهدة الوحيدة النافذة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الحد من الأسلحة وهي تنتهي في الخامس من شباط المقبل.

وتقيد المعاهدة ما تنشره كل من الدولتين من رؤوس نووية استراتيجية بما لا يزيد على 1550 رأسا لكل منهما.