اللاذقية: تنظيم 54 ضبطاً تموينياً بحق مخالفين خلال يومين

اللاذقية-سانا

نظمت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية اليوم وأمس 54 ضبطاً تموينياً.

وذكر المهندس سامر السوسي مدير التجارة الداخلية في تصريح لمراسلة سانا أن الضبوط شملت عدم التقيد بمواعيد العمل لمخبزي سقوبين واسطامو واستخدام الخبز التمويني لغير الغاية المخصص لها والاتجار بالخبز التمويني لمخبز بكراما وقيام مخبز قسمين بتضليل جهاز حماية المستهلك من خلال تخريب شريحة القارئ وبيع الخبز بسعر زائد ونقص وزن الخبز واحتكار الخبز للاتجار به في السوق السوداء.

وأشار السوسي إلى أن الضبوط شملت أيضاً عدم الإعلان لمعتمد الغاز والاتجار بالغاز الصناعي وعدم الإعلان عن الأسعار في الزراعة والسكنتوري والفاروس والصليبة وعدم إعطاء فواتير لموزع جملة وعدم حيازة فاتورة للألبسة والزيت النباتي في العنابة وسيانو وعينات غذائية وغير غذائية.

صفاء علي