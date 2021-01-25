مختبر أمريكي يوقف تطوير لقاحين لمعالجة كورونا

نيويورك-سانا

أعلن مختبر ميرك الأمريكي لإنتاج الأدوية اليوم وقف تطوير مشروعي لقاحين لمعالجة فيروس كورونا أحدهما اللقاح المطور بالتعاون مع معهد باستور في فرنسا معتبراً أنهما ليسا أكثر فعالية من تلك التي طورتها شركات أخرى.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الشركة قولها في بيان “إن نتائج أولى التجارب السريرية حول اللقاحين (في 590 وفي 591) أثبتت أن الاستجابة المناعية لدى الأشخاص الذين حصلوا عليهما أقل من تلك الناجمة عن عدوى طبيعية أو تلك التي تسببها اللقاحات الأخرى ضد كوفيد 19”.

ويأتي قرار التخلي عن تطوير اللقاحين في وقت تجد المختبرات الأخرى الحاصلة على تراخيص لتطوير لقاحاتها صعوبة في تلبية الطلب.

من جهته أعلن مختبر سانوفي الفرنسي في كانون الأول أن لقاحه تأخر ولن يكون جاهزاً قبل نهاية 2021 بسبب نتائج غير مرضية كلياً.

وينوي ميرك مواصلة أبحاثه حول علاجين لفيروس كورونا المستجد.

والنتائج الأولية للتجارب السريرية للقاح (ام كاي 7110) أثبتت تراجعاً بأكثر من 50 بالمئة لمخاطر الوفاة أو صعوبة التنفس لدى المرضى المصابين إصابات معتدلة أو خطيرة بكوفيد 19 وفق الشركة.

والدواء الآخر يدعى (مولنوبيرافير) ويطور بالتعاون مع شركة (ريدجباك بايو) الأمريكية.