تنظيم 10 ضبوط تموينية بدير الزور وإغلاق محل لبيع وتصنيع الحلويات باللاذقية

اللاذقية-دير الزور-سانا

نظمت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دير الزور اليوم عشرة ضبوط تموينية بحق الفعاليات التجارية المخالفة وذلك خلال جولاتها على الأسواق.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بسام الهزاع في تصريح لمراسل سانا أن الضبوط شملت مواد مجهولة المصدر وعدم إبراز فواتير نظامية وعدم الإعلان عن الأسعار والاتجار بالخبز التمويني مبيناً أن المديرية تلقت العديد من شكاوى المواطنين وتمت معالجتها على الفور وتم إغلاق 3 محال مخالفة على إثرها.

إلى ذلك أغلقت مديرية المهن والشؤون الصحية في مجلس مدينة اللاذقية اليوم محلاً لصنع وبيع الحلويات في حي الغراف بالرمل الجنوبي لمخالفته الشروط الصحية.

وأوضح مدير المهن الدكتور منذر القصير لـ سانا أن عناصر الرقابة الصحية في المديرية وخلال مراقبتها الفعاليات والمحال التجارية والغذائية بالمدينة ضبطت محلاً لبيع وتصنيع الحلويات لا تتوافر فيه الشروط الصحية اللازمة ويفتقر أدنى مقومات النظافة مع وجود حشرات ضمن المحل لافتاً إلى أنه تم تنظيم الضبط اللازم وختم المحل بالشمع الأحمر من قبل قسم شرطة مجلس المدينة.