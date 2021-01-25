تراجع الحالة الصحية لزيدان بعد الإصابة بكورونا

مدريد-سانا

كشف تقرير إسباني اليوم عن تطور الحالة الصحية للفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد.

وأعلن ريال مدريد يوم الجمعة الماضية إصابة زيدان بفيروس كورونا دون أعراض.

لكن وفق صحيفة سبورت الكتالونية فإن الأعراض بدأت تظهر على زيدان بعد مرور ثلاثة أيام من وجوده في الحجر الصحي حيث أصيب بالحمى والسعال مشيرة إلى تراجع حالته الصحية وبالتالي تأخر عودته لقيادة ريال مدريد في وقت قريب.

وأوضحت الصحيفة أن بروتوكول الاتحاد الإسباني ينص على أن المدة الأقل للبقاء في المنزل هي 10 أيام ومن ثم يعود المصاب للعمل بعد ظهور فحصين سلبيين لكورونا طالما أنه لم تظهر عليه أي أعراض ولكن مع الوضع الحالي لزيدان يمكن أن تزيد المدة.

ولفتت الصحيفة إلى أنه يجب أن تزول أعراض الإصابة أولا عن الحالة قبل ثلاثة أيام على الأقل من إجراء فحص جديد.