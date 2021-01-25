كورونا تسبب بخسارة 255 مليون وظيفة في العالم العام الماضي

جنيف-سانا

أعلنت منظمة العمل الدولية اليوم أن وباء فيروس كورونا تسبب بأضرار بالغة في قطاع الوظائف مع خسارة ما يعادل 255 مليون وظيفة العام الماضي 2020.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المنظمة التابعة للأمم المتحدة قولها في تقريرها السابع المخصص لآثار الوباء على عالم الأعمال إنه “في عام 2020 تمت خسارة 8.8 بالمئة من ساعات العمل في العالم مقارنة مع الفصل الرابع من عام 2019 أي ما يعادل 255 مليون وظيفة بدوام كامل أي خسارة ساعات عمل أكثر بمعدل أربع مرات مقارنة مع فترة الأزمة المالية عام 2009”.

وأفاد رئيس منظمة العمل الدولية جاي رايدر في تصريحات عبر الإنترنت بأن أزمة الوباء هي أشد أزمة في عالم العمل منذ الكساد الكبير في الثلاثينيات موضحاً أن حوالي نصف ساعات العمل الضائعة تم حسابها من ساعات العمل المخفضة لمن بقوا في العمل.

ولفت رايدر إلى أن العالم شهد أيضاً مستويات غير مسبوقة من فقدان الوظائف العام الماضي ما أدى إلى ارتفاع البطالة العالمية بنسبة 1.1 بالمئة وفق الأرقام الرسمية أو 33 مليون شخص لتصل إلى إجمالي 220 مليونا ما جعل معدل البطالة العالمي 6.5 بالمئة العام الماضي.

وتواصل العديد من الدول حول العالم فرض إغلاقات وتدابير تقييدية لمواجهة انتشار فيروس كورونا أثرت في الاقتصاد العالمي.