معهد باستور يوقف مشروع تطوير لقاح ضد فيروس كورونا

باريس-سانا

أعلن معهد باستور للأبحاث الفرنسي اليوم أنه أوقف تطوير مشروعه الرئيسي للقاح ضد فيروس كورونا لأن الاختبارات الأولى أظهرت أنه كان أقل فعالية مما كان متوقعاً.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المعهد قوله إن “الاستجابات المناعية كانت أقل من تلك التي لوحظت مع اللقاحات المصرح بها ضد فيروس كورونا” مشيراً إلى أن المعهد يواصل العمل في مشاريع لقاحات أخرى ضد الفيروس لكنها ما زالت في مرحلة أولية.

وتعاون معهد الأبحاث الفرنسي باستور مع شركة الأدوية (إم إس دي) اسم المجموعة الأميركية ميرك خارج الولايات المتحدة وكندا لتطوير لقاحات مختلفة من بينها لقاحات ضد فيروس كورونا حيث استخدم باستور لقاح الحصبة كقاعدة لتطوير لقاحه ضد فيروس كورونا.