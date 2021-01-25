روسيا تعلن توثيق علمائها للطفرة المتحورة من كورونا

موسكو-سانا

وثق معهد (فيكتور) الحكومي الروسي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية أول صورة مجهرية للسلالة المتحورة لفيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن هيئة حماية المستهلك الروسية قولها في بيان اليوم إنه تم “التقاط الصورة المجهرية للفيروس كجزء من الدراسة المستمرة لخصائص هذا النوع منه بما في ذلك سماته الهيكلية والنماذج التجريبية باستخدام حيوانات المختبر”.

وأوضحت الهيئة أنها طورت اكتشافاً موثوقاً يوفر اختبارات قادرة على التميز بين حالات الإصابة بطفرة فيروس المتحورة والأشكال غير المتحورة مشيرة إلى أن اللقاح الروسي (إيبيفاك كورونا) أظهر فعالية ضد السلالة البريطانية من فيروس كورونا لأنه يحتوي على مناطق محفوظة من البروتين الفيروسي ولا تتأثر بتغيرات الفيروس.