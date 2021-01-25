نيوزيلندا تسجل أول إصابة بفيروس كورونا بعد خلوها منه لأشهر

ويلنغتون-سانا

سجلت نيوزيلندا اليوم أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بعد خلوها منه لعدة أشهر.

ونقلت رويترز عن الوزير النيوزيلندي المسؤول عن التصدي لجائحة فيروس كورونا (كوفيد19) أن إجمالي حالات الإصابات في البلاد ارتفع بعد تسجيل هذه الحالة الى 1927 حالة موضحاً أن الإصابة تعود لسيدة تبلغ من العمر 56 عاماً ووصلت إلى البلاد في الـ30 من كانون الأول الماضي موضحاً أنه لم يتم رصد أي إصابات أخرى بعد هذه الحالة.

ووفقا لموقع وزارة الصحة في نيوزيلندا رصدت السلطات آخر حالة للعدوى بالفيروس في تشرين الثاني الماضي ما يجعلها إحدى أنجح الدول المتقدمة في كبح انتشار الجائحة.