مجلس مدينة القنيطرة: تسيير باصات نقل لتغطية عدد من الخطوط

القنيطرة-سانا

تخفيفاً عن كاهل المواطنين ومعاناتهم اليومية خلال التنقل من بلدات وقرى المحافظة إلى دمشق وريفها وبالعكس قامت محافظة القنيطرة بتسيير عدد من باصات النقل الداخلي في رحلات على مدار اليوم.

أمين سر مجلس مدينة القنيطرة علي الراضي بين في تصريح لمراسل سانا أنه تم تسيير عدد من باصات النقل الداخلي لتغطية عدد من الخطوط التي تشهد حركة تنقل كبيرة وتعاني من نقص وسائط النقل داخل وخارج المحافظة لافتاً إلى قيام المجلس بالمساهمة في حل مشكلة النقل على خط القنيطرة دمشق حيث تم تسيير عدد من رحلات باصات النقل الداخلي بمعدل خمس رحلات يومياً من مركز المحافظة في مدينة البعث حتى منطقة البرامكة بدمشق ابتداء من الساعة السادسة صباحاً.

وفي مجال تأمين نقل المواطنين بين مركز المحافظة والريف الجنوبي أوضح الراضي أنه تم تسيير رحلة من باصات النقل الداخلي باتجاه هذا القطاع على محور رويحينة-غدير البستان للمساهمة بحل مشكلة النقل.