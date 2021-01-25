كهرباء الحسكة: صيانة مراكز التحويل في مدينتي الحسكة والقامشلي

الحسكة-سانا

أنهت الورشات الفنية التابعة لشركة كهرباء محافظة الحسكة أعمال صيانة مراكز التحويل في مدينتي الحسكة والقامشلي.

وبين مدير شركة كهرباء الحسكة المهندس أنور عكلة في تصريح لمراسل سانا أن أعمال الصيانة التي نفذتها ورشات كهرباء الحسكة تضمنت سحب شبكات منهارة في محولتي الزهراوي وأبو حكوم في حي النشوة الغربية ومحولة المدارس في حي النشوة الشرقية منوهاً بأن سبب الأعطال وانهيار الشبكة يعود إلى زيادة الحمولات خلال الفترة الحالية.

وأشار عكلة إلى تعرض الشبكات للسرقة في حي غويران وسرقة كابلات في حي النشوة “الشريعة” وذلك خلال اليومين الماضيين من قبل مجهولين داعياً الأهالي إلى الحفاظ على المحولات والشبكات وعدم السماح لأحد الاقتراب منها.

بدوره قال رئيس قسم كهرباء القامشلي المهندس حسين العايد إن الورشات الفنية أنجزت أعمال صيانة لسبعة مراكز “السياحي ومسبق الصنع السياحي والملعب البلدي ومسبق أبو حسام والحمدانية ويوسف العظمة والمستخدمين” وشملت الأعمال صيانة لوحات المنخفض وسحب شبكات منهارة وتبديل رؤوس كابلات مؤكداً جاهزية الورشات الفنية لعمليات الإصلاح الطارئة على مدار الساعة.