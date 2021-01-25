الخارجية الفلسطينية تجدد مطالبتها بوقف جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين

القدس المحتلة-سانا

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية مطالبتها المجتمع الدولي بتحرك عاجل لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وأدانت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا اعتداءات الاحتلال المتواصلة على الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل بالضفة الغربية وآخرها منع لجنة إعمار الخليل من استكمال أعمال ترميمه.

ولفتت الخارجية إلى أن منع الاحتلال أعمال الترميم في الحرم الإبراهيمي وقبة الصخرة والمصلى المرواني في المسجد الأقصى يعكس إمعانه في تنفيذ مخططاته لتهويد المقدسات في القدس المحتلة والخليل وباقي مناطق الضفة الغربية المحتلة من خلال تغيير هوية ومعالم وواقع الأرض الفلسطينية المحتلة.

وشددت الخارجية على أن جميع إجراءات الاحتلال الاستعمارية التهويدية باطلة وغير شرعية وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف داعية المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو إلى الوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها القانونية تجاه الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية والتحرك العاجل لتطبيق القرارات الأممية ذات الشأن وتوفير الحماية لدور العبادة وتأمين حرية الوصول إليها.