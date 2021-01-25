بدء الجولة الخامسة من اجتماعات لجنة مناقشة الدستور في جنيف

جنيف-سانا

بدأت في مقر الأمم المتحدة في جنيف اليوم اجتماعات الجولة الخامسة للجنة المصغرة المنبثقة عن الهيئة الموسعة لمناقشة الدستور بمشاركة الوفد الوطني والوفود الأخرى.

وعقدت الجولة الرابعة لاجتماعات لجنة مناقشة الدستور في جنيف في الفترة من الـ 30 من تشرين الثاني إلى الـ 4 من كانون الأول الماضيين.

وأكد رئيس الوفد الوطني الدكتور أحمد الكزبري أن المباحثات تناولت مواضيع عدة منها المبادئ الوطنية وملف عودة اللاجئين ورفض أي مخطط انفصالي للأراضي السورية إضافة إلى الملف الإنساني وضرورة المعالجة العاجلة له.

يذكر أن الجولة الثالثة لاجتماعات اللجنة عقدت في جنيف أواخر شهر آب 2020 بينما عقدت الجولتان الأولى والثانية عام 2019.