إحباط محاولة تفجير دراجة نارية مفخخة أمام محطة وقود وسط درعا دون وقوع إصابات

درعا-سانا

أحبطت وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري محاولة تفجير دراجة نارية بعبوة ناسفة وضعت أمام محطة محروقات الشعب وسط مدينة درعا كما أحبطت محاولة أخرى لزرع عبوة بسيارة في حي شمال الخط دون وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

قائد شرطة المحافظة العميد ضرار الدندل قال في تصريح لمراسلة سانا إن عناصر في الجيش اشتبهوا صباحاً بأحد الأشخاص كان يضع عبوة ناسفة بأسفل سيارة مركونة في حي شمال الخط وأطلقوا النار عليه ما أسفر عن مقتله مشيراً إلى أنه تم تفجير العبوة في مكانها نظراً لعدم قابليتها للتفكيك دون وقوع أي إصابات.

وأضاف إنه في حدود الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً ركن مجهول دراجة نارية مفخخة بعبوة ارتجاجية لا تفكك قرب محطة محروقات الشعب وسط المدينة وتم تفجيرها من قبل عناصر الهندسة بعد إبعاد المواطنين عن الموقع وتأمين المكان مشيراً إلى عدم وقوع أي إصابات بشرية بينما وقعت أضرار مادية محدودة في المكان.