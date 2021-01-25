أبو فيصل فلاح من السويداء… مثال يعكس الارتباط بالأرض والتمسك بها

السويداء-سانا

الارتباط بالأرض والانتماء إليها كلمات يجسدها المزارع حمد الحجلي من محافظة السويداء عبر عمله بأرضه وتمسكه بها ومزاولته مهنة الحراثة باستخدامه المحراث القديم المربوط بالخيل والتي تعد من تراث الأجداد.

العم الحجلي البالغ من العمر 65 عاما ذكر لمراسل سانا أثناء عمله أن مهنة الحراثة القديمة التي تعرف “بحراثة الفدان” ورثها عن والده وما زال يعمل بها منذ أكثر من خمسين عاما وهو اليوم يعمل على تعليمها لأبنائه.

وأوضح الحجلي أو أبو فيصل كما تتم مناداته أن الحراثة بالاعتماد على الخيل رغم مشقتها وصعوبتها أفضل من الحراثة عبر الجرار لكون فائدتها أكبر للأرض من الناحية الإنتاجية ولا تبقي أعشابا ضارة بالتربة.

علاقة أبي فيصل بالأرض قديمة بدأت كما بين منذ كان عمره 14 عاما حيث يجد أن الحفاظ على الأرض والتمسك بها هو استمرار للحياة والعطاء وأن من لا يحافظ على أرضه يفقد كرامته وعزته.

وأشار أبو فيصل إلى أنه من خلال العمل بالأرض يؤمن مصدر دخل لأسرته مبينا أنه يعمل اليوم ضمن أرض مساحتها 11 دونما بمنطقة صلخد يجهزها لزراعة القمح بالاتفاق مع صاحبها مقابل حصوله على قسم من الإنتاج إضافة إلى قيامه بحراثة العديد من الأراضي بالأجرة.

قسوة الحياة بسبب العمل بالأرض تبدو واضحة على معالم وجه أبي فيصل ويديه القويتين اللتين تجران المحراث المربوط بالخيل وتنجزان فلاحة عدد من الدونمات يوميا إضافة إلى قيامه بالزراعة بعد تجهيز الارض واستخدام 7 كيلوغرامات من البذار لكل دونم يزرعه بالقمح كما ذكر.

العم أبو فيصل يرى أن من ليس لديه إرث قديم ليس لديه أي شيء جديد متمنيا الحفاظ على هذا التراث القديم في الزراعة وتعليمه للأجيال الحالية لكونه يمثل مصدر فخر واعتزاز لكل مزارع.

ووفقا للشاب عماد فإن والده أبا فيصل يعد قدوة بالنسبة لهم عبر علاقته بالأرض ويرافقه مع أشقائه لمساعدته أحيانا وكذلك لتعلم هذه المهنة القديمة منه التي لا تتطلب تكاليف ولا تحتاج لمحروقات وفيها توفير بتكاليف الإنتاج.

ووفق عضو المكتب التنفيذي لاتحاد فلاحي السويداء عدنان النمر فإن أبا فيصل يذكرنا بتراث أهلنا كيف كانوا يتعاملون مع الارض ويحرثون أرضهم بما يسمى حراثة الفدان التي لها فوائد كبيرة وتعطي الارض من خلالها إنتاجية أفضل.

ويبقى أبو فيصل واحدا من المزارعين السوريين الذين صمدوا وتمسكوا بأرضهم في سبيل استمرارية الحياة و تحقيق الخير والعطاء.

عمر الطويل