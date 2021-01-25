الاحتلال يهدم منزلاً غرب بيت لحم ومنشأة زراعية في القدس المحتلة

القدس المحتلة-سانا

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم قرية الولجة غرب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية وهدمت منزلاً.

وذكرت وكالة معاً أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية بعدد من الجرافات وهدمت منزلاً.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة عناتا شمال شرق مدينة القدس المحتلة وهدمت منشأة زراعية.

وذكرت وكالة وفا أن الاحتلال اقتحم منطقة مرج العناتي في البلدة بعدد من الجرافات وهدم منشأة زراعية.

وتشكل عمليات الهدم التي تقوم بها سلطات الاحتلال بحق ممتلكات الفلسطينيين جزءاً من سياسة الاستيطان الممنهجة التي تشكل خطراً على مستقبل الوجود الفلسطيني.