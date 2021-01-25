تقديم خدمات السجل المدني في مركز خدمة المواطن بمدينة الصنمين في ريف درعا

درعا-سانا

بدأ مجلس مدينة الصنمين بريف درعا تقديم خدمات السجل المدني ضمن مركز خدمة المواطن بهدف تخفيف العبء عن المواطنين.

وذكر رئيس مجلس المدينة محمود المحمد بتصريح لمراسل سانا أن المجلس يسعى دائما للتخفيف عن المواطنين موضحاً أنه سيتم البدء بتقديم خدمات (السجل العدلي وغير موظف) اعتباراً من الأسبوع القادم.

وأشار إلى أن خطة مركز خدمة المواطن بالصنمين تتضمن إطلاق حزمة من الخدمات تتعلق بالوثائق والأوراق الخاصة بعمل مجلس المدينة لافتا إلى أن عمال المركز يتخذون الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتصدي لفيروس كورونا من حيث التباعد المكاني وارتداء الكمامات والتعقيم.

وتهدف مراكز خدمة المواطن إلى تخفيف العبء عن المواطنين من خلال تقديم خدمات متنوعة تلبي المواطن في مكان واحد دون الحاجة لزيارة أكثر من مكان.