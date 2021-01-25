مسؤول أمريكي: خطط لاستهداف أعضاء الكونغرس خلال محاكمة ترامب

واشنطن-سانا

كشف مسؤول أمريكي عن وجود خطط لاستهداف أعضاء الكونغرس خلال محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مشيراً إلى أن مسؤولي إنفاذ القانون الفيدراليين يحققون في عدد من هذه التهديدات.

وأعلن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور تشاك شومر أمس أن محاكمة ترامب في إطار مساءلته الثانية في المجلس ستسير بوتيرة “سريعة نسبياً”.

ونقلت وكالة AP عن المسؤول الذي لم تكشف عن هويته قوله إن “الرسائل التي نشرت على الإنترنت وفي مجموعات الدردشة تضمنت مؤامرات لمهاجمة أعضاء الكونغرس أثناء التحرك من وإلى مجمع الكابيتول خلال المحاكمة” مشيراً إلى أن التهديدات تضمنت “قتل المشرعين أو مهاجمتهم” خارج مبنى الكابيتول.

ولفت إلى أن “التهديدات والمخاوف من احتمال عودة المتظاهرين المسلحين لاقتحام مبنى الكابيتول من جديد دفعت شرطة الكابيتول وغيرها من أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية إلى الإصرار على بقاء الآلاف من قوات الحرس الوطني في واشنطن مع تقدم مجلس الشيوخ في خطط مساءلة ترامب” وقال إنه “على غرار تلك التي اعترضها المحققون قبل تنصيب جو بايدن فإن التهديدات التي يتتبعها رجال إنفاذ القانون تتفاوت من حيث دقتها ومصداقيتها”.

وكان الديمقراطيون وشخصيات بارزة من الجمهوريين طالبوا بعزل ترامب قبل أيام من نهاية ولايته الرئاسية عبر تفعيل التعديل الخامس والعشرين للدستور الأمريكى الذى يجيز عزل الرئيس من منصبه حال عجزه عن القيام بمهامه أو من خلال محاكمة برلمانية في الكونغرس على خلفية اقتحام أنصار ترامب بتحريض منه مبنى الكونغرس (الكابيتول) في السادس من الشهر الجاري.

وترامب أول رئيس أمريكي يواجه للمرة الثانية خلال فترة حكمه محاكمة برلمانية حيث خضع للمحاكمة في أيلول من العام 2019 نتيجة إساءة استخدامه السلطة لتحقيق أهداف شخصية.