مصرع ثلاثة أشخاص جراء انفجار أنبوب غاز شمال شرق الصين

بكين- سانا

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب ثمانية آخرون جراء انفجار أنبوب غاز طبيعي اليوم في مدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرق الصين.

ونقلت وكالة شينخوا الصينية عن السلطات المحلية قولها إن الانفجار وقع بالقرب من تجمع سكني فى حي جينتشو بمدينة داليان وتم نقل ثمانية أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة من زجاج النوافذ المحطم إلى المستشفى كما اشتعلت النيران في عشرات المركبات وفي ورشة قريبة لإصلاح السيارات ما تسبب بانفجار آخر أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وتم إخماد الحريق وكشف تحقيق أولي أن الانفجار ناجم عن تسرب في أنبوب الغاز الطبيعي.