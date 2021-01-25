نيبينزيا يدعو الإدارة الأمريكية الجديدة لدعم اقتراح بوتين عقد قمة خماسية لمجلس الأمن الدولي

موسكو-سانا

دعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الإدارة الأمريكية الجديدة إلى دعم فكرة عقد “القمة الخماسية” لمجلس الأمن الدولي التي طرحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال نيبينزيا في مقابلة مع وكالة تاس “لقد جاءت إدارة أمريكية جديدة ويجب أن ترد على هذه المبادرة التي لا تزال على الطاولة وهي مهمة لإجراء محادثات مباشرة”.

وكان الرئيس الروسي اقترح في حزيران الماضي تنظيم لقاء لزعماء الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي (روسيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا ) لمناقشة سبل “حماية السلام وحفظ الحضارة” فيما أعلنت منظمة الأمم المتحدة في وقت سابق عن ترحيبها بهذه المبادرة.