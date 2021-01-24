مستشار للحكومة: فرنسا قد تدخل إغلاقاً جديداً بسبب كورونا

باريس-سانا

حذر كبير المستشارين الطبيين للحكومة الفرنسية فرانسوا ديلفريسي اليوم من أن انتشار أنواع جديدة من فيروس كورونا المستجد قد يدفع البلاد إلى دخول إغلاق ثالث.

ونقلت رويترز عن ديلفريسي في تلفزيون بي إف إم قوله إذا لم نشدد اللوائح فسنجد أنفسنا في موقف صعب للغاية منذ منتصف آذار القادم وربما نحتاج إلى الإغلاق مرة أخرى.

وأضاف ديلفريسي إن هذا الأسبوع سيكون حاسماً وأن على السياسيين أن يقرروا مشيراً إلى أنه سيكون من المنطقي جعل الإغلاق الجديد يتزامن مع العطلات المدرسية القادمة في شباط القادم وتمديد الإجازات مدة أسبوع على الأقل.

وأمس أعلنت وزارة التربية الفرنسية تضاعف عدد المدارس المغلقة بسبب تفشى فيروس كورونا بثلاث مرات خلال سبعة أيام فقط بعد تسجيل السلطات الصحية 230 وفاة و23924 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتعد فرنسا الدولة السادسة عالمياً من حيث عدد الإصابات المسجلة بالفيروس والسابعة من حيث حصيلة الوفيات جراء الجائحة.