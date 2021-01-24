الشرطة الهولندية تقمع مظاهرات احتجاجية وتعتقل العشرات

امستردام-سانا

قمعت الشرطة الهولندية اليوم مظاهرات عدة شهدتها مدن عدة احتجاجاً على سياسات الحكومة المتعلقة بتفشي وباء كورونا مستخدمة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين واعتقلت العشرات منهم.

ففي مدينة آيندهوفن جنوب البلاد حيث تظاهر المئات رفضاً لحظر التجوال الذي فرضته الحكومة أمس استخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع واعتقلت ما لا يقل عن 30 شخصاً وفق تأكيدها.

وفي العاصمة امستردام ذكر تلفزيون “إن أو إس” العام أن “الشرطة نشرت كلاباً مدربة في ساحة موزيومبلاين وسط المدينة حيث تظاهر مئات الأشخاص”.

وإثر ذلك وقعت أعمال نهب في مدن هولندية عدة خلال المظاهرات في حين أضرم عدد من المتظاهرين النيران في سيارات ونهبت متاجر في محطة ايندهوفن المركزية للقطارات وسكك الحديد وفق قناة “أومروب برابانت” التلفزيونية المحلية.

بدورها طلبت شركة السكك الحديد الهولندية من المسافرين تجنب محطة ايندهوفن سنترال حيث توقفت حركة القطارات بسبب تدخل فرق الإسعاف على مقربة منها كما أضرمت النيران أيضاً بمركز لفحوص كورونا المستجد في بلدة أورك شمال هولندا مع دخول حظر التجوال حيز التنفيذ.

ويثير حظر التجوال غضب جزء من السكان في هولندا ويواجه معارضة من بعض النواب من بينهم زعيم اليمين غيرت فيلدرز.

وكان رئيس الوزراء الهولندي مارك روتكه أعلن الأربعاء الماضي أن قرار فرض حظر التجوال اتخذ مع انتشار النسخة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا المستجد في محاولة للسيطرة على الوباء.