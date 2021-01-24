حالة الطرق نتيجة الأحوال الجوية السائدة

دمشق-سانا

بينت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن جميع الطرق بالمحافظات سالكة عدا بعض الطرق في محافظات اللاذقية والسويداء غير سالكة أو سالكة بصعوبة نتيجة الأحوال الجوية السائدة.

وأوضحت إدارة المرور في نشرتها التي تلقت سانا نسخة منها أن كل الطرق في محافظة اللاذقية سالكة ما عدا طريق القرندح “الغاب وطريق مركية” مقامات بنى هاشم غير سالكة بسبب تشكل الجليد.

وفي محافظة السويداء كل الطرق سالكة عدا طريق نمرة- شهاب وطريق أم ضبيب – تيما “غيضة ” نمرة جميعها سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد.

ونصحت إدارة المرور السائقين بتفحص الحالة الفنية للمركبة “الفرامل والإطارات وماسحات الزجاج والأنوار”وتخفيف السرعة وزيادة مسافة الأمان واستعمال الأنوار الخاصة بالضباب وضرورة استخدام حزام الأمان وعدم استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة وذلك في جميع الأحوال والظروف تجنبا للمخاطر التي تواجههم على الطرق مشيرة إلى تخصيص الرقمين 5422703 و5411365 للاستعلام عن حالة الطرق.