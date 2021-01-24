السناتور شومر: محاكمة ترامب ستمضي بوتيرة سريعة

واشنطن-سانا

أعلن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور تشاك شومر اليوم أن محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب في إطار مساءلته الثانية في المجلس ستسير بوتيرة “سريعة نسبياً”.

ونقلت رويترز عن شومر قوله في مؤتمر صحفي بنيويورك إن محاكمة ترامب “ستكون عادلة لكن ستمضي بوتيرة سريعة نسبياً” مضيفاً إنه ينبغي ألا تستغرق وقتاً أكثر من اللازم لأنه لدينا الكثير لفعله.

وكان الديمقراطيون وشخصيات بارزة من الجمهوريين طالبوا بعزل ترامب قبل أيام من نهاية ولايته الرئاسية عبر تفعيل التعديل الخامس والعشرين للدستور الأمريكي الذي يجيز عزل الرئيس من منصبه حال عجزه عن القيام بمهامه أو من خلال محاكمة برلمانية في الكونغرس على خلفية اقتحام أنصار ترامب بتحريض منه مبنى الكونغرس “الكابيتول” في السادس من الشهر الجاري.

وترامب أول رئيس أمريكي يواجه للمرة الثانية خلال فترة حكمه محاكمة برلمانية حيث خضع للمحاكمة في أيلول من العام 2019 نتيجة إساءة استخدامه السلطة لتحقيق أهداف شخصية.