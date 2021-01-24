الكاف يعلن قائمة حكام بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب

القاهرة-سانا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” اليوم قائمة حكام بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب المقرر إقامتها في موريتانيا الشهر المقبل.

وأوضح الاتحاد في بيان على موقعه الرسمي أن القائمة شملت 17 حكماً رئيسياً و18 مساعداً.

وحدد الاتحاد يوم الـ 25 من الشهر الجاري موعداً لإجراء قرعة نهائيات كأس الأمم الإفريقية للشباب “تحت 20 عاماً” والتي ستقام خلال الفترة من الـ 14 من شباط حتى الرابع من آذار المقبل بمشاركة 12 منتخباً وذلك للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وسيتم تقسيم المنتخبات الـ 12 على ثلاث مجموعات تضم كل منها أربعة منتخبات على أن يتأهل لدور الثمانية صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إضافة إلى أفضل منتخبين من أصحاب المركز الثالث.