الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً وشديد البرودة ليلاً

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غدا بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام بينما يكون شديد البرودة ليلاً على المرتفعات الجبلية ويحذر من تشكل الجليد وحدوث الصقيع في أغلب المناطق وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ 24 ساعة القادمة..

منطقة دمشق 14-1

المنطقة الجنوبية 15-3

المرتفعات الجبلية 8- ناقص 4

المنطقة الوسطى 13- ناقص 1

المنطقة الساحلية 20-8

المنطقة الشمالية 11- صفر

منطقة الجزيرة 15-ناقص 1

المنطقة الشرقية 16-صفر

منطقة البادية 15- صفر.