مهرجان التسوق الشهري (صنع في سورية) الثلاثاء القادم بمدينة الجلاء الرياضية

دمشق-سانا

بمشاركة أكثر من 135 شركة صناعية وطنية تنطلق الثلاثاء القادم الدورة الـ 112 من مهرجان التسوق الشهري (صنع في سورية) الذي تقيمه غرفة صناعة دمشق وريفها من المنتج للمستهلك مباشرة في مدينة الجلاء الرياضية بدمشق.

أمين سر الغرفة محمد أكرم حلاق أشار في تصريح لمندوب سانا إلى أن الشركات المشاركة في الدورة التي تستمر حتى الثاني من الشهر القادم تقدم حسومات تتجاوز الـ 30 بالمئة إضافة إلى عروض كبيرة على منتجاتها مع تقديم قسائم شراء مجانية لأسر الشهداء والكثير من الجوائز القيمة للزوار مؤكداً الحرص على تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة تناسب القدرة الشرائية لكل شرائح المجتمع.

يذكر أن أول دورة لمهرجان التسوق الشهري (صنع في سورية) انطلقت في نيسان من عام 2015 وتم تنظيم دوراته المتتالية في العديد من المدن والمحافظات السورية.

أحمد سليمان