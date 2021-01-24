المقداد يعرب لسفير الهند عن تقدير سورية لموقف الحكومة الهندية الداعم لها في حربها ضد الإرهاب

دمشق-سانا

استقبل الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين اليوم حفظ الرحمن سفير الهند لدى الجمهورية العربية السورية وتناول اللقاء العلاقات الودية والمتينة بين البلدين.

وأعرب الوزير المقداد عن تقدير سورية لموقف الحكومة الهندية الداعم لها في حربها ضد الإرهاب من خلال الدعم السياسي في المحافل الدولية كما دار الحديث حول استعداد الهند لتقديم دفعة من جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

بدوره لفت السفير حفظ الرحمن إلى عمق علاقات الصداقة بين الهند وسورية مؤكدا حرص الحكومة الهندية على مواصلة العمل المشترك من أجل تعميق وتعزيز العلاقات السورية الهندية.

حضر اللقاء السفير رضوان لطفي مدير إدارة آسيا والدكتور عبد الله حلاق مدير مكتب الوزير ورؤى شربجي من مكتب الوزير.