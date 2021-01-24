SCS-NET
الشريط الأخباري

المقداد يعرب لسفير الهند عن تقدير سورية لموقف الحكومة الهندية الداعم لها في حربها ضد الإرهاب

2021-01-24

دمشق-سانا

استقبل الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين اليوم حفظ الرحمن سفير الهند لدى الجمهورية العربية السورية وتناول اللقاء العلاقات الودية والمتينة بين البلدين.

وأعرب الوزير المقداد عن تقدير سورية لموقف الحكومة الهندية الداعم لها في حربها ضد الإرهاب من خلال الدعم السياسي في المحافل الدولية كما دار الحديث حول استعداد الهند لتقديم دفعة من جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

بدوره لفت السفير حفظ الرحمن إلى عمق علاقات الصداقة بين الهند وسورية مؤكدا حرص الحكومة الهندية على مواصلة العمل المشترك من أجل تعميق وتعزيز العلاقات السورية الهندية.

حضر اللقاء السفير رضوان لطفي مدير إدارة آسيا والدكتور عبد الله حلاق مدير مكتب الوزير ورؤى شربجي من مكتب الوزير.

انظر ايضاً

المقداد لوزير خارجية كوبا: المؤامرات والاعتداءات التي تتعرض لها سورية وكوبا مصيرها الفشل

دمشق-سانا أكد الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين أن المؤامرات والاعتداءات والإجراءات القسرية التي تتعرض …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved