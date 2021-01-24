التجارة الداخلية بريف دمشق تضبط ورشة لتصنيع المخلل ومعمل كونسروة يحويان مواد فاسدة ومنتهية الصلاحية

ريف دمشق-سانا

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق ورشة لتصنيع المخللات في منطقة النشابية داخلها برميلان من مخلل الفليفلة وزن الواحد 75 كيلوغراما رائحتها كريهة وتحتوي على حشرات وديدان.

وأشارت المديرية في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أنه تم أيضا ضبط معمل كونسروة في عربين يحتوي على 18 صندوقا من مادة الكتشب منتهية الصلاحية مبينة أنه تم حجز الكمية لإتلافها أصولاً واغلاق المعمل بالشمع الأحمر وتم تنظيم الضبوط التموينية بحق المخالفين لاستكمال الإجراءات القضائية بحقهم.

وذكرت المديرية أنه تم تنظيم 53 ضبطا تموينيا بريف دمشق بحق بائع اسمنت يقوم بنقل 18 كيس اسمنت زنة الكيس 50 كيلوغراما منتهية الصلاحية ومخبز تمويني في النشابية بمخالفة نقص بالوزن ومعتمد خبز في سبينة يتقاضى زيادة بالأسعار.

وشملت الضبوط محطة محروقات في عكوبر بمخالفة البيع بسعر زائد لمادة المازوت وموزع مازوت قام بنزع الأختام الرصاصية وكذلك مخالفة سمان في بيت سحم لديه مواد منتهية الصلاحية إضافة إلى تنظيم ضبوط بحق محال أخرى لارتكابها مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بسعر زائد وعدم إبراز فواتير الشراء وإعطاء فواتير غير نظامية.