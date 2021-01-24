يوفنتوس يفوز على بولونيا بالدوري الإيطالي لكرة القدم

روما-سانا

فاز فريق يوفنتوس على ضيفه بولونيا بهدفين نظيفين في المباراة التي جرت اليوم وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 19 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل البرازيلي أرثور ميلو هدف التقدم ليوفنتوس مبكراً في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول وأضاف زميله الأمريكي وستون مكيني الهدف الثاني بحلول الدقيقة 71 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب أليانز بمدينة تورينو.

وبهذه النتيجة يرفع يوفنتوس رصيده إلى 36 نقطة ويحتل المركز الخامس في جدول ترتيب (الكالتشيو) بالرغم من أن لديه مباراة مؤجلة ضد نابولي بينما توقف رصيد بولونيا عند 20 نقطة ويشغل المركز الثالث عشر على سلم ترتيب الدوري.